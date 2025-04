Peking nennt US-Zölle «Schikane»

Die von China getroffenen Massnahmen werden von Beobachtern als klares Zeichen gedeutet, dass man in der Auseinandersetzung mit den USA nicht klein beigeben werde. So rief die chinesische Regierung mit sofortiger Wirkung auch Ausfuhrkontrollen für Seltene Erden in die USA aus. Seltene Erden machen etwa Smartphones, LEDs, Elektromotoren und Windkraftanlagen leistungsfähiger. Diese Rohstoffe werden vor allem in China abgebaut. Zudem kündigte Peking eine Klage gegen die USA bei der Welthandelsorganisation (WTO) an.