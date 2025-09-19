China weist Vorwürfe deutscher Unternehmen zurück, dass massenhaft Cyberangriffe aus dem Land gesteuert würden. «Die chinesische Regierung lehnt alle Formen von Cyberangriffen entschieden ab und bekämpft sie im Einklang mit dem Gesetz», heisst es in einer Stellungnahme der chinesischen Botschaft in Berlin. «Hackeraktivitäten werden in China weder gefördert, unterstützt noch geduldet. Cybersicherheit ist eine globale Herausforderung, und tatsächlich ist China eines der Hauptopfer von Cyberangriffen.»