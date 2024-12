China hat Kritik der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hinsichtlich der Zusammenarbeit der Volksrepublik mit der UN-Organisation nach dem Auftreten der Atemwegserkrankung Covid-19 zurückgewiesen. Vor fünf Jahren habe China sofort Informationen und Gensequenzen des Virus mit der WHO geteilt, erklärte Aussenamtssprecherin Mao Ning in Peking. Die Volksrepublik habe sich stets an wissenschaftliche Offenheit und Transparenz gehalten und mehr Daten und Wissenschaftsergebnisse zur Rückverfolgbarkeit des Virus weitergeben als jedes andere Land, sagte sie.