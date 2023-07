In den vergangenen Monaten ist die konjunkturelle Entwicklung in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt ins Stocken geraten. Verstärkt wird der Eindruck einer schwachen Wirtschaftsentwicklung durch Probleme auf dem Immobilienmarkt, der über Jahre viel zu stark gewachsen ist. Die Investitionen gingen in den ersten Monaten des Jahres deutlich zurück.