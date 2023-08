Nach westlicher Kritik am Investitionsklima in China stellt die Regierung in Peking ausländischen Firmen einen leichteren Marktzugang in Aussicht. Laut der chinesischen Botschaft in Washington erfolgt der Schritt vor dem Hintergrund der ausbleibenden wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Pandemie: «China treibt seine Öffnung auf hohem Niveau aktiv voran und unternimmt Anstrengungen, um ein marktorientiertes Geschäftsumfeld von Weltrang zu schaffen, das durch einen soliden Rechtsrahmen reguliert wird», sagte Botschaftssprecher Liu Pengyu: «China wird seine Türen noch weiter für die Welt öffnen.»