Chinas Wirtschaft war im Sommer so langsam gewachsen wie seit einem Jahr nicht mehr, es zeigt sich eine schwächelnde Binnennachfrage. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von Juli bis September um 4,8 Prozent zum Vorjahr zu und wuchs damit langsamer als noch im Frühjahr mit 5,2 Prozent. Das offizielle Wachstumsziel der Regierung in Peking von fünf Prozent im Gesamtjahr 2025 bleibt trotz der jüngsten Konjunkturabschwächung nach Ansicht vieler Fachleute erreichbar. Doch steigere die erneute Zuspitzung des Handelskonfliktes mit den USA die Konjunkturrisiken.