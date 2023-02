Zwar hat die Führung in Peking die Devise ausgegeben, den Binnenkonsum des Milliardenvolks stärker anzukurbeln. Doch wie mit der politischen Debatte vertraute Personen Reuters mitteilten, dürfte es wohl keine staatlichen Gutscheine regnen, mit denen sich die Konsumenten in einen Kaufrausch stürzen können. Entsprechende Vorschläge waren zuletzt aus dem akademischen Bereich laut geworden und dürften dennoch Gedankenspiele bleiben. "Die Regierung bevorzugt Investitionen und Projekte", meint Guo Tianyong von der Pekinger Central University of Finance and Economics.