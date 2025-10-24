Die Äusserungen folgen auf einen Entwurf für die Wirtschafts- und Politikziele für die Jahre 2026 bis 2030. Dieser hatte den Eindruck erweckt, dass die Führung die Produktion und die technologische Unabhängigkeit über den Konsum stellen. Der technologielastige Index Star50 stieg am Freitagmorgen als Reaktion auf den Entwurf um drei Prozent. China müsse Durchbrüche bei Schlüsseltechnologien anstreben, wird Präsident Xi Jinping von der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua zitiert. Dies soll er bereits im August geäussert haben. Zudem solle die Entwicklung von Bildung, Wissenschaft und technologischen Talenten gefördert werden.