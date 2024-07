Wie die meisten Dokumente dieser Art wurde auch in diesem Papier nicht erklärt, wie die chinesische Führung diese Ziele erreichen will. Viele dieser Ziele würden ein widersprüchliches politisches Vorgehen erfordern, hatten Parteifunktionäre bereits am Freitag eingeräumt. Die chinesische Wirtschaft leidet unter einer Immobilienkrise, Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt und einer Konsumflaute. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der nach den USA zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt war von April bis Juni mit einem Plus von 4,7 Prozent so langsam gestiegen wie seit über einem Jahr nicht mehr.