Zudem ist der Zuwachs der Fertigung in den ersten beiden Monaten des Jahres stärker ausgefallen als zum Ende des vergangenen Jahres. Neben der Industrieproduktion überraschten im Januar und Februar auch der Einzelhandelsumsatz und die Sachinvestitionen positiv. So legten Investitionen um 1,8 Prozent zu. Hier hatten die Analysten im Schnitt mit einem Rückgang um rund fünf Prozent gerechnet. Der Einzelhandelsumsatz stieg um 2,8 Prozent und fiel ebenfalls besser aus als erwartet.