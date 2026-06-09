Wieder mehr Exporte in die USA

Besonders stark legten die Ausfuhren in die USA zu. Nach Angaben der Zollverwaltung stiegen sie im Mai um 35,4 Prozent, die Einfuhren aus den USA legten um 20,4 Prozent zu. Der Ökonom Lynn Song von der niederländischen Bank ING verwies allerdings darauf, dass der starke Anstieg der Ausfuhren in die USA vor allem mit einem Basiseffekt zusammenhänge, weil der US-China-Zollstreit im Vergleichsmonat Mai 2025 einen Höhepunkt erreicht hatte./jpt/DP/stw