Nach Deutschland exportierte China im September 10,9 Prozent mehr. Die Importe aus der Bundesrepublik legten nur leicht um 1,8 Prozent zu. «Die niedrigen Importe aus Deutschland hängen auch damit zusammen, dass deutsche Unternehmen in China tief lokalisiert sind und in China für den chinesischen Markt produzieren», sagte Butek. Dies ziehe sich durch alle Industrien, besonders stark in der Automobilbranche und im Maschinenbau. «Getrieben wird das nicht zuletzt vom harten Wettbewerb und von regulatorischen Vorgaben in China», erklärte Butek.