Mehr Details zum Konjunkturpaket gefordert

Die Konjunkturdaten in China gaben Experten zuletzt Grund zur Sorge. Peking kündigte daraufhin in der vergangenen Woche ein umfassendes Konjunkturpaket an. Jedoch blieb die Regierung noch wichtige Details schuldig, etwa die Grösse eines in Aussicht gestellten Fiskalpakets, mit dem die Wirtschaft angekurbelt werden könnte.