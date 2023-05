Am Mittwochabend hatte ein Regierungssprecher in Berlin mitgeteilt, dass die Bundesregierung den Einstieg der chinesischen Staatsreederei Cosco in ein Containerterminal der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) mit einem Anteil von knapp unter 25 Prozent genehmigt habe. Allerdings gab es danach umgehend Kritik aus dem Wirtschaftsministerium. (Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)