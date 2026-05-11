Der derzeit schwierige chinesische Automarkt ist im April weiter abgerutscht. Die Autoverkäufe sackten im Jahresvergleich um 21,5 Prozent auf 1,4 Millionen Auslieferungen ab, wie der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Montag in Peking mitteilte. Das waren die niedrigsten Verkäufe in einem April seit 2022, als Covid-Lockdowns den Markt belasteten. Vor allem die in den Vormonaten gefragten Verbrenner sackten infolge des Ölpreisanstiegs wegen des Iran-Kriegs in der Käufergunst stark um ein Drittel ab. Die in China als New Energy Vehicles (NEV) bezeichneten Antriebsarten - sie umfassen reine Elektroautos als auch Hybridantriebe - gaben um fast 7 Prozent nach.