Der weltgrösste Automarkt China hat im Dezember wieder deutlich zugelegt. Nach vorläufigen Zahlen nahmen die Pkw-Verkäufe im Jahresvergleich um elf Prozent auf gut 2,6 Millionen Stück zu, wie der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Mittwoch in Peking mitteilte. Für 2024 ergebe ich damit ein Verkaufsplus von 5 Prozent. Der Verkauf von Autos mit Elektroantrieben wuchs im Dezember sogar um 46 Prozent auf fast 1,4 Millionen Stück. Damit machen die Elektroantriebe erneut mehr als die Hälfte der verkauften Autos aus. Allerdings zählen die chinesischen Behörden auch Hybrid-Mischantriebe aus Verbrennern und Batterie sowie alternative Antriebe wie Wasserstoff zu den sogenannten NEV (new energy vehicles)./stw/mis