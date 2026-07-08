Parallel zogen Chinas Auto-Exporte im Juni im Vorjahresvergleich deutlich um rund 82 Prozent an. 877.000 Fahrzeuge verkauften die Hersteller laut Verbandsangaben ins Ausland. Mehr als die Hälfte davon waren Elektroautos oder Hybridwagen, die in China als «Neue Energiefahrzeuge» (NEV) bezeichnet werden. Die NEV-Exporte allein betrachtet stiegen sogar um mehr als 150 Prozent, wie der Verband mitteilte.