Andere bleiben zurück, vor allem der Immobiliensektor, der lange Zeit im weitesten Sinne mehr als ein Viertel des chinesischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausmachte. Er steht nun unter Druck, da viele Bauträger am Rande des Bankrotts stehen, was die Chinesen davon abhält, in Immobilien zu investieren. Die Industrieproduktion ging im Juli logischerweise zurück (+5,1Prozent im Jahresvergleich), was dem niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen entspricht. Im Juni war sie noch um +5,3 Prozent gestiegen und die von Bloomberg befragten Analysten erwarteten für Juli eine moderatere Verlangsamung (+5,2 Prozent). Die Arbeitslosenquote stieg im Juli (5,2 Prozent) im Vergleich zum Juni (5 Prozent). Diese Zahl zeichnet jedoch ein unvollständiges Bild der Konjunktur, da sie nur für die Städte berechnet wird.