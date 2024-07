Wichtiges Parteitreffen steht an

Der Export treibt Chinas Wirtschaftsmotor traditionell an. Die allein regierende Kommunistische Partei (KP) gab für dieses Jahr ein Wachstumsziel von ungefähr fünf Prozent aus. Doch parallel hat Peking im Inland mit Arbeitslosigkeit und der seit Jahren kränkelnden Immobilienbranche zu kämpfen. Vor allem junge Leute haben Schwierigkeiten, Arbeit zu finden. Immobilien, in die Menschen zum Teil ihre Ersparnisse aus Mangel an gewinnbringenden Alternativen investiert hatten, verloren an Wert. All das trübt die Konsumlaune in der Volksrepublik ein und schmälert die Wirtschaftsleistung.