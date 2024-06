«Der schwache chinesische Import ist ein weiterer Indikator für das gehemmte Vertrauen im Markt, was deutsche Firmen deutlich zu spüren bekommen», sagte Maximilian Butek, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutschen Handelskammer in Ostchina. «Die galoppierenden Exporte Chinas setzen deutsche Unternehmen auch in den Weltmärkten zunehmend unter Druck», so Butek weiter.