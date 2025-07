Was die Regierung in Peking unternimmt

Der aggressive Preis-Wettbewerb mit zu viel produzierter Ware in einigen Sektoren wie der E-Autobranche beschäftigt China schon seit längerem. Auch die schwache Binnennachfrage sowie seit Monaten sinkenden Erzeugerpreise belasten die Wirtschaft. Was China lange billige Waren für den Export bescherte, scheint bei der Führung in Peking mittlerweile für Unmut zu sorgen. Das Ministerium für Industrie und IT kündigte an, stärker gegen ungesunden Wettbewerb in der Autoindustrie vorzugehen.