Wichtiges Treffen in Peking erwartet

Probleme bereitet der Wirtschaft ausserdem, dass das Vertrauen der Menschen, ihr Geld auszugeben, weiter von den Folgen der Immobilienkrise getrübt ist. Wirtschaftsanalysten fordern mehr Massnahmen, um den Konsum zu stärken. Eintauschprogramme alter gegen neue Geräte und Autos sowie bessere Konditionen für Wohnungskredite zeigten ebenso wie die Einführung eines Kindergeldes bislang kaum Wirkung - auch weil der Fokus der Regierung weiter auf Investitionen in Technologie- und Industrieentwicklung liegt.