China hat bei der Verarbeitung seltener Erden ein Quasi-Monopol

Die Metalle sind für die Herstellung elektronischer Bauteile und von Magneten in der Elektronik-, Auto- und Rüstungsindustrie von Bedeutung. In der Volksrepublik werden nach unterschiedlichen Schätzungen an die zwei Drittel der Seltenen Erden abgebaut und 90 Prozent für die industrielle Verwendung aufgearbeitet.