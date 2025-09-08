Als Hauptgrund nennen Analysten die schwächeren Lieferungen in die USA. Dorthin brachen die Exporte im Jahresvergleich um rund 33 Prozent ein. Ein Ende des Handelsstreits ist nicht in Sicht. Zwar hatten sich beide Länder Mitte August auf eine Verlängerung ihrer Waffenruhe im Zollkonflikt um weitere 90 Tage geeinigt. Doch weiterhin gelten hohe Abgaben - 30 Prozent auf chinesische Importe in die USA und 10 Prozent auf amerikanische Waren in China.