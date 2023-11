China kämpft seit Monaten mit wirtschaftlichen Problemen, nachdem zu Jahresbeginn mit dem Ende der strengen Corona-Beschränkungen eine kurze Erholungsphase wieder abflaute. Der Immobilien-Sektor steckt in einer schweren Krise. Wichtige Bauträger sind hoch verschuldet. Dem Entwickler China Evergrande droht die Auflösung, sollte er nicht bis Anfang Dezember einen Plan zur Restrukturierung vorlegen; das Unternehmen steht mit umgerechnet mehr als 300 Milliarden US-Dollar in den Miesen. In China hatten Menschen über Jahrzehnte ihre Ersparnisse in Immobilien angelegt und vom Boom in der Branche mitprofitiert. Nun sind Wohnungen weniger wert, was die Stimmung der Verbraucher drückt.