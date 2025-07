Chinesische Firmen beackern fast die gesamte Welt

Deutsche Unternehmen haben laut Prognos vor allem in Europa und Nordamerika noch eine sehr starke Position. Doch in anderen Weltregionen hat die chinesische Industrie ihre Marktanteile in den vergangenen Jahren rasant ausgebaut, so in Südostasien, in Südamerika und in Australien.