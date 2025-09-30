Die schlechte Stimmung in Chinas Industrie hält den sechsten Monat in Folge an. Nach Angaben des Statistikamtes in Peking lag der dafür ausschlaggebende Einkaufsmanagerindex (PMI) für das produzierende Gewerbe im September bei 49,8 Punkten. Zwar stieg der für Volkswirte zur Einschätzung der Konjunkturentwicklung wichtige Frühindikator um 0,4 Punkte gegenüber August und damit etwas stärker als erwartet. Er lag aber weiter unter der Marke von 50 Punkten, ab der man von einer Ausweitung der Aktivität in den Betrieben ausgeht.