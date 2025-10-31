Seit über einem halben Jahr belastet eine schlechte Stimmung in Chinas Industriebetrieben die konjunkturelle Entwicklung in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt. Nach Angaben des Statistikamtes in Peking vom Freitag fiel der Indikator für die Stimmung der Einkaufsmanager für das produzierende Gewerbe im Oktober weiter unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten und signalisiert damit ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten. Der Indexwert sank um 0,8 Punkte auf 49,0 Punkte.