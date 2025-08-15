In China hat sich die Industrieproduktion im Juli überraschend stark abgeschwächt. Die Produktion der Industriebetriebe stieg im Jahresvergleich um 5,7 Prozent, wie das chinesische Statistikamt am Freitag in Peking mitteilte. Das ist das schwächste Wachstum seit dem vergangenen November. Im Juni war die Fertigung noch deutlich stärker gestiegen, um 6,8 Prozent.