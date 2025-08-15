In China hat sich die Industrieproduktion im Juli überraschend stark abgeschwächt. Die Produktion der Industriebetriebe legte im Vergleich zum Vorjahr um 5,7 Prozent zu, wie das chinesische Statistikamt am Freitag in Peking mitteilte. Im Vormonat war die Fertigung noch deutlich stärker gestiegen, um 6,8 Prozent.