Analysten hatten mit einer schwächeren Produktion in den Industriebetrieben der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt gerechnet. Sie hatten für Juli aber im Schnitt nur einen Rückgang der Wachstumsrate auf 6,0 Prozent erwartet.
Deutlich schwächer fiel im Juli auch das Umsatzwachstum im Einzelhandel aus. Hier stiegen die Erlöse um 3,7 Prozent und damit 1,1 Prozentpunkte weniger als im Vormonat. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 4,6 Prozent gerechnet. Auch die Sachinvestitionen enttäuschten./jkr/jha/
(AWP)