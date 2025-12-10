Experten halten die Gefahr einer Deflation - eines für die Unternehmen schädlichen Preisverfalls auf breiter Front - noch nicht für gebannt. So hat sich der Preisverfall bei den Herstellern im November überraschend verschärft: Die Erzeugerpreise sanken um 2,2 Prozent zum Vorjahresmonat, nach minus 2,1 Prozent im Oktober. Die Hersteller sind bereits seit drei Jahren zu Preissenkungen gezwungen, was als Zeichen für Überkapazitäten und einen harten Wettbewerb gilt.