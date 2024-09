In China ist die Inflation vergleichsweise gering. In den vergangenen Monaten hatte sie mehrfach nahe der Nulllinie gelegen. Trotz des aktuellen Anstiegs der Teuerung bleibt die Gefahr einer Deflation, also eines Rückgangs der Verbraucherpreise. Für Konsumenten haben sinkende Preise auf den ersten Blick Vorteile, Ökonomen halten eine Deflation aber auf lange Sicht für schlecht, weil Firmen weniger verdienen und dadurch Löhne sinken und Arbeitsplätze in Gefahr geraten können. Zudem verschieben Konsumenten Anschaffungen dann eher in die Zukunft, da sie mit rückläufigen Preisen rechnen.