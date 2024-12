Die Entwicklung der Inflation in China war im November überraschend rückläufig. Die Verbraucherpreise legten im Jahresvergleich um 0,2 Prozent zu, wie das Statistikamt in Peking am Montag mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg der Teuerungsrate von 0,3 Prozent im Oktober auf 0,4 Prozent im November erwartet. Zudem blieben die Produzentenpreise unter Druck. Sie fielen im November um 2,5 Prozent, was allerdings etwas weniger war als befürchtet. Die Daten verdeutlichen in Summe einmal mehr, dass die Konjunkturstimuli der chinesischen Regierung nur langsam wirken.