Moonshot wurde 2023 gegründet und wird von mehreren chinesischen Tech-Riesen unterstützt, ​unter ​anderem dem Cloud-Konzern Alibaba. Das Start-up sammelte im ⁠Mai mehr als zwei Milliarden Dollar ein und bereitet ​Insidern zufolge einen möglichen Börsengang ⁠in Hongkong vor. Für KI-Modellanbieter wie Moonshot sind die grossen Cloud-Anbieter der wichtigste Weg zur Verbreitung ‌bei Unternehmenskunden. Obwohl Kimi K3 als «Open-Weight»-Modell heruntergeladen und modifiziert werden kann, dürften nur wenige Kunden ein System mit 2,8 Billionen Parametern wegen der enormen Rechenkosten auf ihrer ‌eigenen Infrastruktur betreiben. Ähnliche Vereinbarungen hat Moonshot den Insidern zufolge bereits ​mit einigen kleineren Cloud-Plattformen sowie im Juli mit dem chinesischen IT-Dienstleister Chinasoft International geschlossen.