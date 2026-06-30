Partei wird älter und weiblicher

Die allein regierende Partei in dem Land mit rund 1,4 Milliarden Menschen zählt zu den grössten und mächtigsten der Welt. Eine Mitgliedschaft gilt mitunter als vorteilhaft für die Karriere in Staatsunternehmen oder an Universitäten. Die neuen Daten zeigten ausserdem, dass der Frauenanteil leicht auf 31,5 Prozent stieg und fast 6 von 10 Mitgliedern einen Hochschulabschluss haben.