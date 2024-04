Er finde, sagte Li Qiang, es stimme nicht, was behauptet werde: Dass «die Dominanz von Chinas Industrie für erneuerbare Energie und so weiter durch Subventionen zustande gekommen ist». Industriesubventionen seien gängige Praxis auf der Welt, auch in Europa und den USA, so der chinesische Ministerpräsident am Dienstagabend in Peking nach einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz.