Der weltgrösste Automarkt China ist im vergangenen Jahr wie zuletzt erwartet gewachsen. Im Dezember seien die Auslieferungen von Pkw an die Endkunden um 9 Prozent auf 2,36 Millionen gestiegen, im Gesamtjahr damit um 6 Prozent auf 21,7 Millionen, hiess es vom Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Donnerstag in Peking auf Basis vorläufiger Zahlen.

04.01.2024 10:04