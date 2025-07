Chinas Präsident Xi Jinping nimmt erstmals nicht selbst am Gipfel der sogenannten Brics-Staaten teil. Beim diesjährigen Treffen in Brasilien werde Ministerpräsident Li Qiang anreisen, teilte Aussenamtssprecherin Mao Ning in Peking mit. Ein Grund für Xis Abwesenheit wurde nicht genannt.