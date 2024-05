Zum Auftakt seines zweitägigen Besuchs in Ungarn ist der chinesische Präsident Xi Jinping von seinem ungarischen Amtskollegen Tamas Sulyok mit militärischen Ehren empfangen worden. Bei anschliessenden Gesprächen mit Ministerpräsident Viktor Orban sollten am Donnerstag mehr als ein Dutzend bilaterale Vereinbarungen geschlossen werden, wie es von der Regierung in Budapest hiess. Bekanntgaben dazu wurden für den späteren Nachmittag angekündigt.