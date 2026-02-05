China ist Weltmeister im Zubau von Solarenergie, aber auch der weltgrösste Nutzer von Kohle. Der Verband der Stromerzeugerindustrie erwartet, dass China in diesem Jahr erstmals mehr Strom aus Sonne als aus Kohle gewinnt. Bis Ende des Jahres wird demnach die Hälfte der gesamten installierten Stromkapazität aus Sonnen- und Windenergie bestehen, der Anteil der Kapazität aus Kohlekraftwerken liegt dann bei 31 Prozent.