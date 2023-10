Laut Analysten wirkte sich zuletzt eine gelockerte Geldpolitik positiv auf die Konjunktur in der Volksrepublik aus. Zudem liehen sich Lokalregierungen mehr Geld, um in Infrastruktur zu investieren. Der Ausblick für den Rest des Jahres bleibt jedoch unsicher. China kämpft derzeit mit einer schweren Immobilienkrise. Grosse Bauträger in der Branche, die ein wichtiger Wirtschaftsmotor in China ist, sind schwer verschuldet.