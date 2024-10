Deutsche Unternehmen in China begrüssen die Wirtschaftshilfen - sehen jedoch unmittelbar keinen positiven Auswirkungen auf ihr Geschäft. «Das Konjunkturpaket signalisiert den Marktteilnehmern, dass die Regierung die wirtschaftlichen Probleme im Land anerkennt und benennt, was in den letzten Jahren nicht unbedingt der Fall war», so Maximilian Butek, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutschen Handelskammer in Ostchina. Es bleibe aber abzuwarten, ob das Paket ausreichen wird: «So bleiben das aktuelle Geschäftsklima und auch der Ausblick für viele deutsche Unternehmen trüb.»