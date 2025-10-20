Weitere am Montag veröffentlichte Konjunkturdaten zeichneten ein durchwachsenes Bild. So fiel im September das Umsatzwachstum im Einzelhandel mit drei Prozent im Jahresvergleich so niedrig aus wie zuletzt im November. Zudem kam es bei den seit Jahresbeginn erfassten Investitionen in Sachanlagen ausserhalb der Landwirtschaft zum ersten Mal seit 2020 zu einem Rückgang im Jahresvergleich. Die Produktion der Industriebetriebe aber stieg im abgelaufenen Monat im Vergleich zum September 2024 unerwartet und deutlich. «Das Wachstum in China verlangsamt sich, allerdings mit enormen Unterschieden», sagte Ning Zhang, leitender Ökonom für das Land bei der Bank UBS.