Im März hatte Chinas Zoll ein deutlich verlangsamtes Exportwachstum von nur noch 2,5 Prozent verzeichnet. Dies lasse sich zum Teil mit Basiseffekten erklären, sagte Brown. Aber es könnte ihm zufolge auch ein erstes Anzeichen dafür sein, dass sich die Verbraucher weltweit aufgrund hoher Preise für Kraftstoff und andere Güter von chinesischen Exporten abwenden. Bei Elektronik oder grüner Technologie aus China dürfte die Nachfrage jedoch wegen Kostenvorteilen hoch bleiben./jon/DP/zb