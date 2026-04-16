Weitere Konjunkturdaten fielen hingegen gemischt aus. Die Industrieproduktion zog im vergangenen Monat im Vergleich zum Vorjahr um 5,7 Prozent an und damit etwas stärker als von Analysten im Schnitt erwartet. Der Einzelhandelsumsatz aber legte im März mit plus 1,7 Prozent nicht so stark zu wie erwartet. Auch Angaben zu den Investitionen in Sachanlagen ausserhalb der Landwirtschaft im ersten Quartal enttäuschten.