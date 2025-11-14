In Chinas Wirtschaft zeigen sich weiter Anzeichen einer konjunkturellen Abkühlung. Im Oktober hat die Industrieproduktion unerwartet deutlich an Fahrt verloren und der Anstieg bei den Umsätzen im Einzelhandel hat sich den fünften Monat in Folge abgeschwächt. Wie das nationale Statistikamt am Freitag in Peking mitteilte, legte die Produktion in den Industriebetrieben um 4,9 Prozent im Jahresvergleich zu. Im Monat zuvor war die Fertigung noch um 6,5 Prozent gewachsen und Analysten hatten für Oktober im Schnitt ein Wachstum von 5,5 Prozent erwartet.