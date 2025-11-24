Xi betont Anspruch auf Taiwan

Nach Angaben aus Peking stellte Xi im Telefonat mit Trump ausserdem die grundlegende Haltung der Volksrepublik in der Taiwan-Frage klar und betonte, dass eine «Rückkehr» der Insel ein wichtiger Bestandteil der Nachkriegsordnung sei. China und die USA hätten einst «Seite an Seite» gegen Militarismus gekämpft und sollten nun zusammenarbeiten, um den Sieg im Zweiten Weltkrieg zu wahren, sagte er demnach.