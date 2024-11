Nach Angaben des Weissen Hauses äusserte Biden in dem Gespräch mit Xi einmal mehr seine «tiefe Besorgnis über die anhaltende Unterstützung der russischen Rüstungsindustrie durch China». Demnach prangerte er auch die Stationierung Tausender nordkoreanischer Soldaten in Russland an und bezeichnete diese als eine «gefährliche Ausweitung des unrechtmässigen Krieges Russlands gegen die Ukraine mit schwerwiegenden Folgen für den Frieden und die Sicherheit in Europa und im Indopazifik».