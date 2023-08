Auf die stark gewachsene Bedeutung der chinesischen Exporte für Deutschland und Europa macht unterdessen eine neue Untersuchung aufmerksam. Demnach sind Chinas Anteile an den EU-Importen in den vergangenen 23 Jahren "durchgängig und sehr deutlich gestiegen". Zu diesem Ergebnis kommt eine am Dienstag vorgestellte Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft, die den Zeitraum 2000 bis 2022 untersucht hat. Deutschlands Anteile an den EU-Importen seien dagegen "insgesamt und in zahlreichen anspruchsvollen industriellen Produktgruppen" seit 2005 im Trend rückläufig. Der Rückgang habe sich in vielen Bereichen zuletzt beschleunigt. "Chinesische Anteilsgewinne und deutsche Anteilsverluste gehen in vielen Perspektiven oft zeitlich Hand in Hand", schreibt Studienautor Jürgen Matthes. Zuvor hatte das "Handelsblatt" über die Studie berichtet.