IG Metall: Lingyun meint es ernst

Nach Angaben der IG Metall könnte der Insolvenzantrag nur zurückgenommen werden, wenn der sogenannte Insolvenzgrund beseitigt werde. «Das heisst, wenn man zum Beispiel zahlungsunfähig ist und deswegen Insolvenz angemeldet wird, muss man wieder zahlungsfähig sein», sagte der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Velbert, Hakan Civelek, der dpa. Dann könne man das Unternehmen wieder übernehmen.